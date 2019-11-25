Иван Лю выбросился с 13-го этажа

Девять дней держали в китайском морге тело 13-летнего Ивана ЛЮ. Мальчик выпрыгнул с 13-го этажа. Сделал это из-за травли учителя.

- Ваня учился в государственной школе, - рассказывает тетя Анна Артеменко. - Учитель Чжан постоянно над ним издевался. Бил и пинал, мог выбить из-под него стул. Говорил: "Катись в свою Украину". Полгода назад он душил Ваню. Родители обратились к директору. Тот пообещал перевести парня в другую школу, но этого так и не сделал. Сами отправить сына в другое учебное заведение они не могли. Потому что в Китае школы переполнены, детей записывают только по месту регистрации.

Мать парня Елена Артеменко родом из Донецка. Переехала в Китай почти 15 лет назад. Вышла там замуж за местного Лю Юанема. У них еще есть сын 11-летний Александр.

- Родители Ивана хотят, чтобы учитель отвечал по закону, - говорит Анна. - Но буллинг с его стороны доказать очень сложно. Потому что в китайском законодательстве отсутствует статья о доведении до самоубийства. В полиции моей сестре говорили: "Когда вы пожаловались директору школы на учителя, подписали сыну смертный приговор". Требовали, чтобы она отказалась от претензий к учебному заведению. Юристы говорят, что у нас ничего не получится. Разве что если найдем хорошего адвоката, который уже занимался подобными делами.

- Ваня мечтал стать океанологом, - добавляет Анна Артеменко. - Он имел нетипичную для китайцев внешность, поэтому его приглашали сниматься в рекламе. Любил слушать рок. Был открыт и общителен.