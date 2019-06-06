Иван Гендер выиграл 250 гривен

- Пять лет назад "Газету по-украински" предложила выписать почтальон Мирося. Она на почте работает давно. По ее совету я высылал квитанцию на розыгрыш, - говорит 60-летний Иван Гендер из села Блажев Самборского района на Львовщине.

Он подписался на "Газету по-украински" на год. Отправил копию квитанции в редакцию и выиграл 250 грн.

- Пришло сообщение о выигрыше. Собираюсь на почту получать деньги, - говорит Иван Михайлович. - В газете все нравится. Читаю от корки до корки.

В 1970 годах окончил сельскохозяйственный техникум по специальности "агрономия".

- Работал в колхозе имени Тараса Шевченко. Затем на Прикарпатье на заводе инструментальщиком. Начинал со второго разряда и доработал до пятого. На заводе нравилось больше, чем в колхозе. Подрабатываю печником. Отец Михаил Алексеевич в свое время строил печи. Я помогал. Папа учил меня и передавал опыт. Первую печь я сделал в 25 лет. Она служит людям до сих пор. Делаю также камины и кухни. В свободное от работы время читаю историческую литературу, играю в шахматы.

В 2014-м похоронил жену. Имеет двух дочерей, которые живут отдельно.

- 33-летняя Анна пока безработная. Ранее работала швеей на фабрике. Замужем. Имеет дочь Марту, которая перешла во второй класс. Младшей дочери Наташе 31 год. Работает воспитательницей в детском саду. Родила двоих детей. Старшая Надя перешла в пятый класс, Виктории - 5 лет. Обоих зятьев зовут Михаилами, - говорит Иван Гендер.