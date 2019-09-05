Иван Долинюк выиграл 250 гривен

- Раньше ничего не выигрывал. Хотя в советские времена часто покупал лотереи. Квитанции о подписке "Газеты по-украински" высылал в редакцию каждый раз, как выписывал. Когда получил деньги, отдал жене. А она уже разделила их между внуками, - говорит 75-летний Иван Долинюк из села Борышкивцы Борщевского района на Тернопольщине.

"Газету по-украински" выписывает 12 лет. Отправил копию подписной квитанции в адрес редакции и выиграл 250 грн.

- Больше всего люблю страницу "Спорт". Отгадываю кроссворды. Жена часто пользуется рецептами из рубрики "Еда", советами со страницы "Сад-огород", - говорит Иван Степанович.

Окончил заочно Львовский политехнический институт.

- Во время учебы пять лет работал учителем. Преподавал физику, черчение и физкультуру. Играл в волейбол за институт и сборную района. Потом работал в колхозе главным инженером. Следил, чтобы была исправная техника. Приходилось ездить и искать запчасти. Был председателем профкома. Свою трудовую каденцию заканчивал государственным служащим - 11 лет работал сельским головой. Имею 45 лет трудового стажа, - рассказывает Иван Степанович.

Жена 70-летняя Марта Дмитриевна работала в школе, воспитателем общежития и библиотекарем.

- Поженились мы 15 октября 1967 года. Познакомились в мае на свадьбе в соседнем селе Выгода. А осенью поженились. Живем у реки Збруч. Часто сижу с удочкой, ловятся карпы и лещи, - говорит Иван Долинюк. - Имеем дочь и сына. Семья Евгении живет в поселке Мельница-Подольская. Дочь работает фтизиатром, зять Иван работал инженером-механиком. Внук Андрей поступил на госзаказ, на исторический факультет. Но передумал и пошел на контрактное обучение на музыкальное воспитание. Играет на пианино. Сын Степан живет с нами в одном дворе. Работает учителем физкультуры, а невестка Инна - воспитателем в садике. Внук Алексей учится на программиста. Внучка Вероника перешла в 11-й класс, - говорит Иван Степанович.