Иван Бондарчук болел коронавирусом

11 марта прошло девять дней по смерти мастера спорта по пауэрлифтингу 37-летнего Ивана БОНДАРЧУКА из Винницы. Умер от осложнений коронавируса.

- Ваня был предан пауэрлифтингу. Работал почти до последнего дня, - рассказывает товарищ 35-летний Александр Гречанюк. - Был на работе даже перед тем, как ему стало совсем плохо. Говорили: "Закрывай зал, иди лечиться". Отвечал: "Не могу. Ребята придут готовиться к чемпионату Украины. Им нужна моя помощь".

Иван Бондарчук родом из города Борщев на Тернопольщине. Окончил факультет физического воспитания и спорта Винницкого педагогического университета им. Михаила Коцюбинского. Работал тренером-преподавателем по пауэрлифтингу в городской ДЮСШ №5. Через 12 лет возглавил спортивную школу.

- Моему сыну Коле 13. Ваня видел в нем чемпиона, два года его тренировал. Как-то позвонил и сказал, что надо и мне выступить на соревнованиях. Я никогда не думал, что в таком возрасте могу победить. Завоевал тогда третье место. Это была первая медаль в моей жизни. Переполняла гордость. Ваня радовался моей награде не меньше, - рассказывает Гречанюк. - Он много ребят вывел в люди. Возил их на соревнования за свой счет. Говорил: "А где эти пацаны могут взять деньги? Я всегда им буду помогать". Был тренером от Бога, жил спортом. Всегда улыбающийся, честный и беспафосный. Умел поддержать в любой ситуации. Тянул на себе все и прекрасно справлялся. Только не любил, когда от него отворачивались люди.

Ивана Бондарчука похоронили в селе Винницкие Хутора. У него осталась жена Татьяна.

- Ваня в ней души не чаял. Все для нее делал. При нас всегда называл ее Татьяна Юрьевна, - говорит Александр Гречанюк. - Их отношениям позавидовал бы каждый. Такое ощущение, что они не умели ругаться.