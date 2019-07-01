Иван Бедрий девять месяцев боролся с раком

- В прошлом году в октябре, когда сын лечился в Турции, он вдруг сказал: "Папа, хочу, чтобы на мой следующий день рождения пришли не только мои друзья. Но и твои, и мамины, и сестры Маши. Устроим для всех праздник", - говорит 46-летний Владимир БЕДРИЙ из Винницы. 18 июня похоронил сына Ивана. До шестого дня рождения мальчик не дожил шесть дней.

Эмбриональную опухоль мозга у Ивана Бедрия диагностировали в сентябре прошлого года. С каждым днем его состояние ухудшалось.

- 12 августа его стошнило в детском саду. Подумали, что отравился. Через неделю ситуация повторилась. Медики сделали МРТ. Сказали, причиной может быть рассеянный склероз, энцефалит или опухоль, - рассказывает мать 40-летняя Евгения Бедрий. - Сделали повторное обследование. Провели биопсию и обнаружили злокачественную опухоль. В Украине шансов на выздоровление не было. Нам ответили три клиники из Турции. Надо было пройти 12 курсов лечения. Первый стоил 71,3 тысячи долларов. Таких денег не было. Помогали люди из Украины и из-за рубежа.

Первую операцию мальчику сделали через месяц. Удалили две опухоли. Начали курс химиотерапии. С каждым месяцем Иван медленнее двигался, меньше говорил, начал забывать слова. Часто плакал и капризничал. За неделю до смерти впал в кому.