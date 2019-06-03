— Влюбилась в итальянца. Вышла замуж и уехала жить к нему в село, — рассказывает харьковчанка 35-летняя Екатерина Смирнова. Пять лет живет в деревне Торре-д'Изола в регионе Ломбардия в Италии.

— Там есть козья ферма, где готовят сыры. Возникла идея устраивать гастрономические туры для украинцев. Чтобы земляки попробовали редкие блюда. Сначала сама познакомилась с сыроварением. Начала ездить на фабрики. Итальянцам нравится, когда интересуются их работой. Они с радостью рассказывают обо всем, делятся рецептами. В каждом регионе Италии свои сыры. Пришлось много сортов изучить. Мой любимый — "Блу билаги". Сыр сделан из трех видов молока: овечьего, коровьего и козьего. Украинцев знакомлю с сырами в два этапа. Сначала отправляю посылку с четырьмя видами сыра и бутылкой вина. Затем приглашаю в Италию. Организовываю поездки по сыроварням, магазинам сыра в разных регионах.

Итальянцы называют меня королевой сыра. В прошлом году была на выставке еды в Милане. Когда попала в сырный отдел, то все меня знали. Приглашали попробовать новую продукцию. У меня есть любимый сыродел Карпенедо из региона Венто. Он создает сыры, побеждающие на международных конкурсах. В прошлом году изготовил сыр с клюквой. Он вымочен в вине "Пасито". В этом году создал трюфельный сыр. Килограмм стоит 1470 гривен.

Еще одно из любимых мест - магазин "Джолито" в городе Бра в Пьемонте. Владелец экспериментирует с хранением сыров. Он выдерживает их в различных добавках. Например, может взять обычный сыр и оставить на два месяца вымачиваться в вине. Или обкатать в кофе или сене.

Также провожу экскурсии, где показываю нетуристическую Италию. Не люблю большие группы. Максимум беру шесть человек.

Показываю памятники архитектуры, но без лишних дат и подробностей. Основной акцент на еде, вине и отдыхе. Наибольший спрос на экскурсии осенью. В этот период начинается сезон трюфеля, фестивалей.

Летом преимущественно езжу на Сицилию и по Южной Италии. Главное — не в августе. Тогда самая жара.

В прошлом году придумала индивидуальные туры. Прописываю все — от выхода из самолета до возвращения домой. Сама бронирую сыроварни, рестораны, винодельни. Подыскиваю интересные места для проживания. Учитываю характер заказчика, что ему интересно. Цена таких туров индивидуальна. Есть заказчик, который два года приезжает на месяц в Италию. Заказывает только такие туры. Просит не загружать все время, а подобрать две-три экскурсии.