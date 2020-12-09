Ирина Вербецкая выиграла мотокосу

— "Газету по-українськи" выписываем пять лет. Вся семья любит ее читать. Когда увидела свою фамилию среди победителей, глазам не поверила. Выигранную мотокосу отвезла отцу Владимиру Трофимовичу. Ему 85 лет. Живет в селе Соколовка на Черниговщине. Очень хотел такую, потому что имеет 50 соток земли, которые надо обкосить, - говорит киевлянка Ирина Вербецкая, 58 лет.

Она выписала "Газету по-українськи". Отправила копию квитанции в адрес редакции и выиграла мотокосу.

- Я родилась в Узбекистане. Родители жили в Ташкенте, — говорит Ирина Владимировна. - Оттуда родом моя мать. Отец был летчиком, его туда направили на работу в аэропорт. В апреле 1966-го, когда мне было 4 года, в Ташкенте произошло землетрясение. На рассвете, когда люди еще спали. Старая центральная часть города была практически разрушена. Отстраивать его съехался весь Советский Союз. Отца вскоре перевели в Киев. Работал в Борисполе. Летал не только по Советскому Союзу, но и за границу. Был командиром объединенного международного отряда. Он первый в Украине получил звание "Заслуженный летчик". Имеет 43 года стажа. Летал до 63. Мать работала кассиром, и завскладом в магазине. Воспитали меня и старшую сестру Татьяну. На пенсии родители переехали в село. Пять лет тому назад матери не стало, умерла от инфаркта.

Ирина Вербецкая работает главным бухгалтером в одной из столичных фирм.

— Сын Александр — менеджер. Женат. Воспитывает 6-летнего Нила. Я увлекаюсь чтением, люблю путешествовать. Во время карантина с внуком ездим по Украине. Я за рулем с 40 лет, — рассказывает Ирина Вербецкая.