Ирина Тимошенко выиграла мотокосу

— О выигрыше узнала от начальника почты. Потому что нам тогда еще "Газету по-українськи" не принесли. А с почты звонят и говорят: "Ира, ты выиграла мотокосу". Я не поверила. Думала, что шутит, — рассказывает 38-летняя Ирина Тимошенко из села Криштоповка Ильинецкого района Винницкой области.

"Газету по-украински" выписывает пять лет. Прислала в редакцию копию квитанции и выиграла мотокосу.

— Раньше мы выписывали "Порадницю". А потом на почте порекомендовали "Газету по-українськи". С тех пор мы ее поклонники. Нравятся полосы "Сад-огород", "Люди" и телепрограмма. Мотокосой работает папа, я тоже пробовала. Легкая и удобная в пользовании, — говорит Ирина Владимировна.

Работает 14 лет учительницей начальных классов.

— Когда была школьницей, понравилась профессия учителя. Поступила в институт, — продолжает. — После окончания три года работала в соседней Вербовке. В классе было шесть учеников. В Криштоповку 10 лет тому назад устроилась преподавать физкультуру. Со временем освободилось место учителя начальных классов. Тогда имела семь учеников. В этом году пришли трое первоклашек: Полина, Артем и Назар. Учу их по программе "Новая украинская школа". Не сидим весь урок за партой. Движемся в классе по зонам: новости, отдых, открытия. Занимаемся физкультурой. Современные дети коммуникабельные, подвижные, хотят много знать.

Ирина Тимошенко живет вместе с отцом 58-летним Владимиром Печаком и матерью Галиной Ивановной, 63 лет. Разведена, воспитывает дочь 11-летнюю Екатерину.

— Я с детства увлекаюсь музыкой. Любовь привил папа, — говорит Ирина Тимошенко. — Он после армии вернулся в село и организовал в клубе вокально-инструментальный ансамбль. Набрал шесть участников. Сам играл на гитаре и пел. Я тоже с ними выступала. Впервые на сцену вышла в 6 лет, пела на концертах. Отец научил играть на "Ямахе". Ансамбль приглашали на свадьбу, брал меня. Ездили и по соседним селам. За нами присылали транспорт. К музыке до сих пор неравнодушна. Интересуюсь новыми исполнителями, просматриваю в интернете видеоклипы. Недавно с Катюшей увлеклись вышиванием бисером.