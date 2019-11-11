Инна Лещенко угорела в авто

31 октября в Каневе на Черкащине погибла 15-летняя Инна ЛЕЩЕНКО. Ее вместе с приятелем нашли в стоявшей в гараже машине. Прибывшие туда медики констатировали смерть от отравления угарным газом. Парня забрали в больницу в тяжелом состоянии.

— Дети грелись в машине, потому что на улице было холодно, — рассказывает сестра 32-летняя Ольга Кульганская-Лещенко. — Их нашли родители мальчика. Когда он пришел в себя, не смог вспомнить, что произошло. Помнил, как они с Инной сидели и говорили. А дальше — провал. Наши семьи близко общались, дружили. Смерть моей сестры — трагическое стечение обстоятельств. Мы не обвиняем никого.

Инна Лещенко училась в 10-м классе Каневской школы №4.

- Был жизнерадостный ребенок. Всегда веселая, никто никогда не видел ее без улыбки, — говорит Ольга Кульганская-Лещенко. — Играла на скрипке, увлекалась рисованием. После школы мечтала поступить в медицинский университет и стать врачом. Хотела спасать других. Ходила в походы, танцевала.

Инну Лещенко похоронили в Каневе. Проститься с ней пришли учителя, одноклассники и друзья.