Игорь Волынец подорвал себя гранатой

- Игорь участвовал в боевых действиях с первых дней войны. Высококлассный был водитель. Всегда на позитиве. Войну пережил, а жизнь на гражданке - нет, - говорит волонтер Алексей Мочанов, 50 лет, о военном Игоре Волынце, 35 лет, из села Голубовка Ружинского района на Житомирщине. В ночь на 7 декабря он подорвал себя гранатой.

Игорь Волынец служил водителем-механиком второго батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. Обеспечивал ротацию личного состава. Подвозил бойцам боеприпасы, воду, еду. Имел позывной "Енот".

- Он постоянно рисковал жизнью. Особенно, когда ездил через взлетно-посадочную полосу аэропорта, чтобы собрать раненых и тела погибших собратьев. До сих пор вспоминаю день. Ад творился. Работала артиллерия с обеих сторон. По рации передали, что надо забрать "двухсотых" и "трехсотых". Игорь рискнул. Вернулся живой, - вспоминает офицер Анатолий Козел. - Два месяца он почти ежедневно ездил по маршруту Пески - Донецкий аэропорт. На моих глазах подорвался на противотанковой мине. В Песках его контузило четыре раза.

Игоря Волынца похоронили в родном селе.