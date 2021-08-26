Игорь Турецкий умер от ожогов

В больнице польского Катовице скончался 23-летний Игорь ТУРЕЦКИЙ из Дрогобыча Львовской области. Был за границей на заработках. 18 августа в его доме произошел пожар. Когда самостоятельно пытался потушить огонь, получил тяжелые ожоги. Врачи спасти не смогли.

- Игоря воспитывала мать. Он заботился о ней, во всем старался помогать, - рассказывает знакомый Иван Гребинь, 24 года. - После девятого класса поступил в колледж. Выучился на разработчика программного обеспечения. Работал в гостинице в Трускавце, затем - в компании по производству окон и дверей. Несколько лет тому назад решил ехать на заработки. В Польше устроился в интернет-магазин. В последнее время работал в магазине электроники. Ежемесячно пересылал деньги родным.

Игорь Турецкий встречался с 24-летней Дианой. Она родом из Львовщины, работает в Польше. Собирались пожениться.

- Игорь был светлым и жизнерадостным человеком. Любил веселиться и шутить, - говорит Иван. - Диану любил. Ради нее был готов свернуть горы.