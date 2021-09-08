Игорь Шелевицкий занимался волонтерством

На 59-м году не стало профессора Игоря Шелевицкого из Кривого Рога на Днепропетровщине. Умер, когда гостил у дочек в Киеве.

- Умер внезапно в Киеве. Посещал дочерей, - рассказывает друг Алексей Герасимчук. - За день до того хорошо себя чувствовал. Всю жизнь был активный. У него жена и дочь - медики. Постоянно был под присмотром.

Игорь Шелевицкий работал преподавателем кафедры информационных технологий и моделирования университета экономики и технологий в Кривом Роге. С женой воспитал двух дочерей. Имел внуков.

- Интересовался многими отраслями. Любил наблюдать за природой, за птицами и животными. У их гнезд и нор устанавливал камеры, - говорит Герасимчук. - Оптимист, неконфликтный, хотя имел четкую жизненную позицию. Все решал улыбкой. Занимался волонтерством. Работал над усовершенствованием прибора ничего видение для армии.

- Он был моим научным руководителем, - говорит 36-летний Дмитрий Медведев. - Вместе работали с 2007 года. Специалист, отзывчивый и добрый человек. Как-то надо было сделать задание, которое он поставил. Я не смог или не успел. Он ответил: "Можно найти тысячу причин объективных и они важны, но работу надо выполнить". Понимал, что может что-то не получиться, но давал стимул. Студенты его любили и уважали.