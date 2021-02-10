Игорь Илькив прожил три дня после аварии

29 января на объездной дороге Львова военный медик 60-летний Игорь ИЛЬКИВ на автомобиле "Шкода" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. В нем находились супруги, их дочь и 2-летняя внучка. Водитель и девочка погибли на месте. Другие пассажиры находятся в реанимации. Илькива госпитализировали с ушибом легких. На третий день он умер.

Игорь Илькив родился во Львове. За два месяца до демобилизации из армии его отправили в командировку в Афганистан. Во время боевых действий получил травму лица. После лечения стал студентом Львовского медицинского университета. Принимал участие в миротворческих миссиях в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане. Во время Революции достоинства спасал раненых на Майдане Незалежности. С началом войны был медиком на Донбассе. Впоследствии стал заместителем главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Юрия Липы.

Его похоронили на Лычаковском кладбище. Остались жена и два сынова.