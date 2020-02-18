"Герда позволяет себя "грызть"

— Герда ехала в поезде с военными с Донбасса. На станции выпустили по нужде. Вернулась, когда поезд тронулся. Бегала за каждым поездом. Травмировала правую заднюю лапу — рейками раздробило кости нижней части, — рассказывает 48-летняя Ольга Ковтун из Корсунь-Шевченковского в Черкасской области.

— Подруга Юлия, которая работает на станции, рассказала о собаке моим родителям. Что травмированная собака несколько дней лежит на фуфайке под сосной, — продолжает Ольга Алексеевна. — Люди вместе лечили ногу, подкармливали. Говорила, что животное доброе и ласковое. Поехала к родителям, потом на станцию. Бедный пес лежал под сосной, а затем оперся на дерево. Стало жаль, решила забрать. Соседи помогли отвезти в ветлечебницу. Операция длилась два часа. Ногу удалось спасти.

Ольга Ковтун живет в частном доме с сыном 30-летним Вячеславом, невесткой Мариной, 28 лет, и внучкой 7-летней Софией. Держат дворнягу Дружка.

— Делали собаке уколы, лекарства, перевязки. Через две недели врач снял швы. Начали подбирать кличку. Остановились на Герде.

В социальных сетях разместила объявление. Хотела найти хозяев, но безуспешно. Тогда с волонтером Раей пошли в военный кабинет при райгосадминистрации. Они информацию о Герде распространили по военным группам. На следующий день начали звонить. Сказали, что животное было с "айдаровцами" в Горловке. Там получило контузию. Они ее лечили и возили с собой. Рассказали, что быстро училась командам. Знала, когда нельзя лишний раз тявкнуть, без разрешения не выходила из блиндажей. Я попросила оставить Герду у себя. Военные не возражали.

Собака уже ходит. Дружок первые дни рычал на нее, а теперь они не разлей вода. Герда позволяет ему себя "грызть". А то вцепится в шею, как репей. Вылезает на нее, хватает за лапы — так играется. Дружок живет в будке, а Герда — в доме. С лета поселим ее в вольер.