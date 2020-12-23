Геннадий Кернес три месяца лечился в Германии

В ночь на 17 декабря скончался мэр Харькова 61-летний Геннадий Кернес. В начале осени заболел коронавирусом. Болезнь дала осложнения. Когда находился в немецкой клинике "Шарите", отказали обе почки.

Геннадий Кернес родился в Харькове. После школы работал разнорабочим и слесарем. Окончил Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого. В конце 1980-х открыл мастерскую по пошиву одежды. Впоследствии начал скупать дефицитные вещи и продавать их на черном рынке. В 1992 году был осужден за групповое мошенничество и ограбления. Провел в тюрьме более двух лет. После освобождения работал в финансовой сфере. Впоследствии стал владельцем газеты "Вечерний Харьков", канала "Тонис", туристического комплекса "Националь". После Революции достоинства его подозревали в похищениях и избиениях активистов Майдана. Также обвиняли в организации схем по присвоению харьковской земли.

В 1998 году Кернес баллотировался в Харьковский городской совет. Депутатом стал после следующих выборов. В 2010 году он был избран мэром города. Эту должность занимал до конца жизни.

- Это был яркий политик, мнение которого ценили и его соратники, и оппоненты, - говорит глава "Оппозиционного блока" 62-летний Юрий Бойко. - Он пользовался большим уважением среди харьковчан. Геннадий Адольфович приложил много усилий, чтобы сделать родной город лучшим.

- Геннадий - сильный, волевой человек со сложной судьбой. Настоящий патриот Харькова, - говорит нардеп 57-летний Вадим Новинский. - Будучи прикованным к инвалидному креслу, он дважды побеждал на выборах мэра со значительным отрывом от конкурентов.

Способность самостоятельно передвигаться Кернес потерял весной 2014-го, когда на него совершили покушение. Во время пробежки неизвестный попал в него из огнестрельного оружия.

- После покушения единственное, что держало его на плаву - это была его работа, - говорит мэр Днипра Борис Филатов, 48 лет. - Он был сложный, резкий, очень "крученый". Мы часто созванивались, спорили и даже ругались.

Геннадий Кернес был в браке дважды. С первой женой Оксаной Василенко прожил четыре года. Их общий сын 38-летний Кирилл в этом году стал депутатом Харьковского облсовета. Гражданская жена Галина Привалова родила Кернесу сына Даниила. Ему 32 года, занимается бизнесом. В начале 2000-х Кернес женился на дочери заместителя тогдашнего генпрокурора Оксане Гайсинский, 50 лет. От предыдущих отношений она имеет сына Родиона. Он тоже занимается бизнесом.

- Жить сильным - это был его девиз по жизни, - говорит Родион Гайсинский. - Он был сильный, всегда боролся до конца и ушел из жизни победителем. В детстве я спросил, могу ли называть его отцом. Он ответил: если это произойдет, будет счастлив. Горжусь, что он меня воспитал и сделал тем, кем я сегодня являюсь. Он был моим лучшим другом. Не было дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону. Навсегда останется в моей памяти добрым и мудрым человеком, который всегда мог найти выход из любой ситуации.

Тело Геннадия Кернеса из Берлина в Харьков доставили самолетом. 23 декабря его отпели в Благовещенском соборе. Прощались в Харьковском театре оперы и балета им. Николая Лысенко. Церемония длилась 4 часа. Похоронили на городском кладбище №2.