"Фотографируют со спины и выкладывают снимки в соцсети"

- Люблю животных. Обожаю наблюдать за кошками, фотографирую их. У меня целая папка со снимками. Когда начинаю рюкзак, беру два-три фото котов и пытаюсь сделать своего - оригинального и неповторимого, - говорит винничанка Наталья Степанюк, 50 лет. Из шерсти делает рюкзаки в виде котов.

10 лет Наталья Степанюк занимается валкой. Шерсть сбивают специальной иглой и волокна переплетаются. Так образуется плотный материал.

- Раньше делала авторские куклы, - рассказывает. - Однажды для аксессуара попыталась свалять небольшой шарик из шерсти. Процесс увлек. Сначала занималась только сухим валянием - делала игрушки. Затем попробовала мокрое, которое дает возможность изготавливать большие вещи. Рюкзаки-коты создаю в этой технике.

Наталья прошла мастер-классы по изготовлению рюкзаков. Разработала для них авторский дизайн.

- Чтобы цвет рюкзака был подобен шерсти кота, использую разноцветную шерсть. Материалы заказываю через интернет. Техника шерстяная акварель дает плавный переход цветов, как на картинах акварельными красками. Для меня муж сконструировал машину, которая значительно облегчает работу. Ведь во время валки даже небольшой вещи мастер очень нагружает суставы пальцев.

Над одним рюкзаком Наталья работает почти месяц.

- Каждому даю имя, - говорит. - Последнего котика назвала будущая владелица. Будет Патриком. Она попросила сделать рюкзак, похожим на ее кота.

Рюкзаки Натальи Степанюк выдерживают до 5 кг.

- Это практичная вещь. Туда помещается все. Со своим рюкзаком хожу полтора года, нагружаю его по полной. Даже под дождь попадала.

Когда иду с таким, люди обращают внимание. Просят разрешение сфотографироваться или прикоснуться к лапке кота. Замечаю, что меня иногда фотографируют со спины и выкладывают фото в соцсети.

Наталья Степанюк имеет в Виннице творческую мастерскую "Чеширский Кот". Проводит мастер-классы по лепке, рисованию, созданию игрушек и валянию.

Рюкзаки-коты продает через интернет. Цену держит в секрете.