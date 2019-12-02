"Ежедневно получаю несколько тысяч вопросов"

- Мой первый блог был о похудении, - говорит киевлянка 29-летняя Елена ЛОРНЦЕТТИ. На ее страницу в "Инстаграме" подписаны 100 тыс. человек. Тогда решила испытать популярные диеты на себе и рассказать, какой дают эффект. Через полгода сбросила 8 килограммов и познакомилась с будущим мужем. С ним переехала в Милан.

- Антонио пропадал на работе, а мне было грустно. Начала изучать особенности итальянских городов и рассказывала об этом в своем блоге.

- Блог вела на итальянском, - продолжает Елена. - Он понравился местным, и на меня начали подписываться. Через год люди сами начали подбрасывать темы - о чем им хотелось бы прочитать в следующих рассказах. Так у меня появились посты о козьих фермах, производстве сыров и популярных коктейлях. Каждый регион Италии имеет свои сыры. Мой любимый - "Блу билаги". Его готовят из трех видов молока - овечьего, коровьего и козьего. Итальянцам нравится, когда интересуются их работой. Радостно обо всем рассказывают, делятся рецептами. Не успела оглянуться, как начала проводить экскурсии по известным сыроварням и винодельням. Также показывала туристам лучшие итальянские пиццерии. Первыми клиентами были украинцы. Потом стали обращаться евреи и европейцы. Самые популярные города для экскурсий - Рим, Милан и Венеция. Однодневная прогулка для группы из шести человек обойдется в 200 евро. В стоимость входит и дегустация блюд.

Ежемесячно блог приносит от 2 до 3 тыс. евро - 60-90 тыс. грн.

- Блог - это отдельная жизнь, - говорит Елена. - К каждому сообщению надо готовиться. Чтобы предложить что-то такое, чего нет на рынке. Для начала пишу сценарий. В нем четко указываю, как это все должно выглядеть в кадре. Иногда делаю спонтанные блоги, когда снимаю наши посиделки с друзьями. Их любят подписчики из Украины. Первые рассказы записывала на смартфон сама. Теперь имею команду людей, которые в этом помогают. Иногда съемка нескольких минут ролика растягивается на часы. Были и видео, которые снимали несколько недель. Например, по рецепту сыродела взялась варить сыр. Он не выходил.

Ежедневно получаю несколько тысяч вопросов от подписчиков. Раньше тратила много времени, чтобы всем отписать. Теперь у меня есть помощники, которые отвечают на общие вопросы об организации экскурсий. Зарабатываю преимущественно на рекламе молочных продуктов, вина, шоколада.