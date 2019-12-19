Евгений Петросян женился в пятый раз

Говорят, что российский юморист 74-летний Евгений Петросян женился на помощнице Татьяне Брухуновой, 30 лет. Этот брак стал для него пятым.

Петросян и Брухунова начали встречаться в 2013 году. В прошлом году ради нее юморист развелся с женой, пародисткой 66-летней Еленой Степаненко. С ней прожил в браке 32 года.

- Если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушел, - говорит Татьяна. - Я давно была влюблена в Евгения Вагановича. Когда начала с ним работать, поняла, что рядом с ним чувствую душевный комфорт. Меня осуждают, но это не имеет значения, если есть настоящие чувства.

Петросяна считают одним из самых высокооплачиваемых юмористов РФ. За сольное выступление берет $8 тыс. - 190 тыс. грн. Имеет шесть квартир, загородный дом и пять машин.