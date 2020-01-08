Евгений Хорошок выиграл 250 гривен

— В жизни никогда не выигрывал. Благодаря "Газете по-українськи" мне повезло. Получил 250 гривен. На них снова подписался на любимое издание, — говорит 82-летний Евгений Хорошок из села Терновка Смелянского района на Черкасщине.

"Газету по-українськи" начал выписывать в 2005-ом. Чтобы принять участие в розыгрыше подарков, квитанцию отправил в адрес редакции.

— Мне это издание посоветовал брат жены Леонид. Газету нам приносит почтальон. Перечитываю всю — от первой до последней страницы. Больше всего люблю о политике, — говорит Евгений Павлович.

Родился в поселке Куликовка на Черниговщине.

— Я в 6 лет стал сиротой. Отец погиб на Финской войне. Во Вторую мировую не стало матери. Попала под бомбежку. Убило осколком авиабомбы. Меня воспитывал дед Ефим Кириллович, отец моего папы. В деревне окончил семь классов. Далее поехал в ремесленное училище в Прилуки. Выучился на слесаря-сборщика промышленного оборудования. Работал два года, — рассказывает Евгений Хорошок.

— Потом отправился на Донбасс. В городе Красный Луч на Луганщине восстанавливали поврежденные войной шахты, — продолжает. — Работал в управлении ремонта горно-шахтного оборудования. Окончил там училище и техникум. 36 лет отработал под землей. Любил что-то мастерить. Сделал дочке гирлянды на елку, потому что тогда это был дефицит. Когда вышел на пенсию, переехали с женой к дочери. Ирина жила в Смеле. Ее сюда направили экономистом. Окончила Киевский институт народного хозяйства. Работала заместителем начальника планового отдела. Купили в Терновке дом. Три года тому назад в феврале умерла моя жена Людмила Сидоровна. Ей было 78 лет. В Красном Луче работала на почтовой справке телефонисткой. Прожили с ней 46 лет. Ирина сейчас возле меня. Ей 57 лет. В квартире живет внук Дмитрий. Ему — 30, работает программистом.