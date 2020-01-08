Евгений Хорошок выиграл 250 гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 2889
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5733
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48456
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7389
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 162
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 05:35

Евгений Хорошок выиграл 250 гривен

  Комментировать
 

— В жизни никогда не выигрывал. Благодаря "Газете по-українськи" мне повезло. Получил 250 гривен. На них снова подписался на любимое издание, — говорит 82-летний Евгений Хорошок из села Терновка Смелянского района на Черкасщине.

"Газету по-українськи" начал выписывать в 2005-ом. Чтобы принять участие в розыгрыше подарков, квитанцию отправил в адрес редакции.

— Мне это издание посоветовал брат жены Леонид. Газету нам приносит почтальон. Перечитываю всю — от первой до последней страницы. Больше всего люблю о политике, — говорит Евгений Павлович.

Родился в поселке Куликовка на Черниговщине.

— Я в 6 лет стал сиротой. Отец погиб на Финской войне. Во Вторую мировую не стало матери. Попала под бомбежку. Убило осколком авиабомбы. Меня воспитывал дед Ефим Кириллович, отец моего папы. В деревне окончил семь классов. Далее поехал в ремесленное училище в Прилуки. Выучился на слесаря-сборщика промышленного оборудования. Работал два года, — рассказывает Евгений Хорошок.

— Потом отправился на Донбасс. В городе Красный Луч на Луганщине восстанавливали поврежденные войной шахты, — продолжает. — Работал в управлении ремонта горно-шахтного оборудования. Окончил там училище и техникум. 36 лет отработал под землей. Любил что-то мастерить. Сделал дочке гирлянды на елку, потому что тогда это был дефицит. Когда вышел на пенсию, переехали с женой к дочери. Ирина жила в Смеле. Ее сюда направили экономистом. Окончила Киевский институт народного хозяйства. Работала заместителем начальника планового отдела. Купили в Терновке дом. Три года тому назад в феврале умерла моя жена Людмила Сидоровна. Ей было 78 лет. В Красном Луче работала на почтовой справке телефонисткой. Прожили с ней 46 лет. Ирина сейчас возле меня. Ей 57 лет. В квартире живет внук Дмитрий. Ему — 30, работает программистом.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евгений Хорошок выиграл 250 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40061
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 33696
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26253
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 19730
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11448
Люди
У Татьяны Максимюк было больное сердце
У Татьяны Максимюк было больное сердце Просмотров: 36
Виктор Демерташ умер на Рождество
Виктор Демерташ умер на Рождество Просмотров: 126
Кэмерон Диас родила первенца в 47 лет
Кэмерон Диас родила первенца в 47 лет Просмотров: 90
У Олега Петренко оборвался тромб
У Олега Петренко оборвался тромб Просмотров: 108
Степан Бакунец пережил жену на 27 лет
Степан Бакунец пережил жену на 27 лет Просмотров: 36
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1319
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua