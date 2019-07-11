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пятница, 12 июля 2019 00:35

Ева Иванина выиграла 250 гривен

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- Я свою фамилию среди победителей увидела сама. Обрадовалась, потому что "Газету по-украински" выписываю шесть лет, а выиграла впервые, - говорит 51-летняя Ева Иванина из села Прислип Межгирского района на Закарпатье.

Она подписалась на "Газету по-украински", отправила копию квитанции в редакцию и выиграла 250 грн.

- Я выросла в многодетной семье. У родителей нас было пятеро - четыре дочери и сын. Старшая - Аня, живет со мной на одной улице. После нее идет Миша. Он женился на девушке из соседнего села Стрыгальни. Мария с семьей живут в селе Шаян Хустского района. Наименьшая Оля - в селе Богаревица Иршавского района. Между собой общаемся. В мае Оля выдавала дочь замуж. Была вся наша семья, - рассказывает Ева Дмитриевна.

Живет с мужем 56-летним Иваном Ивановичем.

- Мы познакомились в селе, где живет мой брат. Мне было 19 лет. Поехала к Мише в гости. А Иван жил по соседству. Был после армии. Говорит, как зашел в дом и увидел меня, сразу влюбился. И начал ко мне ходить. Через два года поженились. Стали жить у нас, у меня была только мама. Она дожила до 86 лет. Мой отец умер в 58. У него было больное сердце. Перенес три инфаркта. На долю отца выпало много страданий. Рос круглым сиротой. Отца не стало, когда ему было 6 лет. А еще через столько умерла и мать. Сиротами остались пятеро детей. Папа был старший, служил по людям. А братьев и сестер разобрали другие семьи. Когда отец женился на маме, то помогал им всем, - говорит Ева Дмитриевна.

Работала завклубом, в звене на свекле, почтальоном.

- Последние шесть лет нигде не работаю. Перенесла операцию. Получаю минимальную пенсию по инвалидности. Хорошо, что имею такого мужа. Он меня жалеет. Живем душа в душу. Иван ездит на заработки. Еще с детства люблю собирать грибы - белые и боровики. У нас их здесь много. Шапки сушим, они дорогие. Килограмм продают по 1,2-1,8 тысячи гривен. Это 3-литровый бутыль. Чтобы столько насушить, надо собрать 20 килограммов грибов, - говорит Ева Иванина.

Имеет сына 28-летнего Ивана и дочь Маричку, 23 года.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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