Эмануэль Унгаро создал 50 духов

— Если вас поразила красота женщины, но вспомнить, какое одеяние на ней было невозможно — значит, она была одета идеально, — говорил французский дизайнер итальянского происхождения 86-летний Эмануэль Унгаро. Умер в Париже 21 декабря. Последние два года боролся с раком.

Эмануэль Унгаро родился в семье итальянского эмигранта. В 10 лет начал помогать родителям, которые были портными. Решил стать художником-модельером. После окончания школы портных шесть лет работал в парижском доме моды. Впоследствии открыл небольшое ателье.

Изготавливал мужскую и женскую одежду, выпускал аксессуары, постельное белье. Создал более 50 духов. Его клиентками были актрисы Катрин Денев, Николь Кидман, Анджелина Джоли, Ума Турман, Кейт Бланшетт, тогдашняя первая леди США Жаклин Кеннеди. Мир моды кутюрье оставил в мае 2004 года. Продал свою фирму за $84 млн. Сейчас Дом моды Эмануэля Унгаро возглавляет британец Джайлс Дикон. Цены В Украине на платья бренда Унгаро начинаются от 18 тыс. грн.

- Эмануаль имел свою точку зрения, - говорит итальянский дизайнер Фаусто Пульизи. — Знал, что такое сексуальность и красота. Эти знания воплощал в своих работах.

Эмануэль Унгаро был женат на итальянке Лауре Фанфан. Воспитали дочь 29-летнюю Козиму.

— За свою работу имел дело со многими красивыми женщинами, — говорил Унгаро. — У меня бывали романы. Но я всегда возвращался в семью, потому что это было для меня самое главное.