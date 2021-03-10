Елена Юшкова умерла после родов

Прошло девять дней по смерти 34-летней Елены Юшковой. 24 февраля родила мальчика. На следующий день умерла в больнице от осложнений.

- Елена родила здорового мальчика, - рассказывает знакомая Полина Власенко, 35 лет. - Сама нехорошо себя чувствовала, потому что роды были тяжелые. Но верила, что все будет хорошо. Радовалась ребенку. Говорила, объявит его имя, когда их выпишут из больницы.

Муж Елены Алексей Юшков назвал сына Тимуром. В социальных сетях пишет, что мальчик похож на мать.

- Они оба любили читать, познакомились в библиотеке, - рассказывает Власенко. - Были совершенно разные. Елена - тихая и застенчивая, а Алексей - болтливый, полный энергии. Дополняли друг друга.

Елена Юшкова окончила факультет романо-германской филологии Черкасского университета им. Богдана Хмельницкого. Была сотрудницей "Корпуса мира" - независимого правительственного агентства США, которое работает более чем в 60 странах. Преподавала там украинский язык.

- Она была не просто преподаватель, а замечательная подруга для коллег и учеников, - рассказывают в "Корпусе мира". - Умела слушать, потребности других ставила выше собственных. Елена помогла преодолеть культурные и языковые барьеры многим волонтерам, которые приехали в Украину. Как только узнали о трагедии, начали собирать средства для ее семьи.