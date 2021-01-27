Екатерина Зеленская пережила сына на 17 лет

В помещении крематория столичного Байкового кладбища простились с журналисткой Екатериной Зеленский. Умерла 88-летней от острой сердечной недостаточности.

- Летом прошлого года она упала и сломала шейку бедра, - рассказывает невестка 66-летняя Инна Чернявская-Набока. - Сразу сделали операцию, но ходить так и не смогла. Жила в квартире одна, поэтому ее оформили в частный пансионат для пожилых людей. Там пробыла полгода.

Екатерина Михайловна была одним из основателей и руководителей Киевской организации Народного руха. Работала в журнале "Україна".

- Екатерина была талантливая и честная журналистка. Активно помогала оппозиционному к власти Украинскому культурологическому клубу, - рассказывает его руководитель 80-летний Олесь Шевченко. - Доброжелательная и приветливая ко всем. Умная и вдумчивая. Никогда не была резкой.

Екатерину Зеленскую кремировали. Прах похоронят на сороковый день возле могилы бабушки и матери на Байковом кладбище. У нее остались две внучки - Надежда и Мария. Сына диссидента Сергея Набоку похоронила в 2003-ем. Он умер в 47-летнем возрасте от сердечного приступа.