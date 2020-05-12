Джулия Робертс разводится из-за карантина

Голливудская актриса 52-летняя Джулия РОБЕРТС подает на развод. Ее отношения с мужем, кинооператором Дэниелом МОДЕРОМ, 51 год, испортились из-за карантина.

— Отношения Джулии и Дэниела были не идеальны, — рассказывают в окружении супругов. — А карантин подлил масла в огонь и стал последней каплей в конфликтах. Во время самоизоляции жили в одном доме и постоянно ссорились.

Джулия Робертс ранее была замужем за певцом Лайлом Ловеттом. С Дэниелем Модером стала встречаться на киносъемках фильма "Мексиканец", в котором сыграла главную роль. Пара обручилась в 2002 году. Имеют троих детей: 12-летнего Генри Даниэла, двойняшек 15-летних Хезел Патришу и Финнеаса Уолтера.

- Джулия ревнива. Всегда старалась контролировать мужа. Держала на коротком поводке. Проверяла его телефон, электронную почту. Следила, с кем встречался, — говорят знакомые семьи. — А он ее совсем не поддерживал в трудных ситуациях. Когда у Джулии умерла мать, Модера видели на пляжах Малибу. Занимался серфингом, а на похороны не пришел.

Джулия Робертс хотела развестись в 2014-м, когда заподозрила мужа в измене. Но они помирились ради детей. На этот раз актриса выставила на продажу общий с мужем дом. С детьми собирается переехать в имение, которое купила до карантина.