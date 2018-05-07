Доплачивают за работу в престижном районе

Больше всего учителя зарабатывают в Германии. Их здесь приравнивают к госслужащим. Средняя ставка - 132 тыс. грн. Учитель должен уметь преподавать математику, иностранный язык и при необходимости - физкультуру. Еженедельно отчитывается перед родителями за проведенную работу. Если ученик получает плохую оценку, виноват педагог.

— Украинских учителей часто приглашают работать в Японию. Там предлагают преподавать украинский язык. Тем, кто его изучает, легче учиться петь. Этот язык считают самым благозвучным. Японцам трудно произносить слова с гласными, потому их поют. Подходят даже те, кто не знает японского, но хорошо общается на английском, - говорит менеджер по трудоустройству 30-летняя Яна Глухова из Киева. - Перед началом работы учитель должен сдать экзамен и получить лицензию. Для украинцев этот экзамен англоязычный. Педагогов там уважают и предоставляют им привилегии. Например, если у преподавателя есть дети, или он преподает в районе для состоятельных, или у него нет собственного жилья - за все это он получает дополнительные средства. Средняя зарплата учителя составляет 91 тысяча гривен. Но рабочий день длится 12 часов.

Наименее престижно работать в Китае. Здесь средняя зарплата - 15 тыс. грн, запрещено репетиторство.