Дмитрий Гордон в седьмой раз стал отцом

— Больше всего не хочу, чтобы мои дети были мажорами. Противно, когда пользуются деньгами и славой родителей. Выпендриваются, качают права, — говорит издатель и телеведущий 51-летний Дмитрий ГОРДОН. На прошлой неделе стал отцом в седьмой раз.

Жена — журналистка Олеся Бацман, 35 лет, родила ему дочь Лиану. Вместе воспитывают общих детей-7-летнюю Санту и Алису, 3 года.

— Самое важное в воспитании — собственный пример, нежность, внимание и общение на равных. Разговариваю с ними, как со взрослыми-доверительно, - продолжает. — С детьми надо работать, а дальше — как повезет. Иногда в них вкладывают всю душу, а вырастают чужими для родителей. А иногда ничего не вкладывают — и для детей такие родители самые родные на свете.

Брак с Бацман — третий для Дмитрия Гордона. С первой женой прожил несколько месяцев. Во второй раз женился на педагоге Елене Сербиной. Имеют детей: 27-летнего Ростислава, Дмитрия, 24 года, 20-летнюю Елизавету и Льва, 18 лет. Разошлись в начале 2010-го, когда начал крутить роман с Олесей Бацман. Вскоре отгулял с ней свадьбу.

— Разводился, потому что на смену одной любви приходила другая, — говорит Гордон. — Хорошо, когда жена красивая. А если еще и умная — это вообще несбыточная мечта. Я о таком даже не думал, а сбылось.