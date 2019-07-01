"Для всех приготовлены пули и доллары. Кого не смогут купить, того убьют".

Посты в социальных сетях помогают выявить болезни и зависимости. К такому выводу пришли психологи из Пенсильванского университета в США. В их исследовании приняли участие 1000 человек. Ученые отслеживали, с какой вероятностью их заболевания связаны с возрастом, полом, местом проживания. И как они влияют на слова в их постах. Оказалось, что самые правдивые данные о болезни можно получить при анализе публикаций в социальных сетях.

Люди с алкогольной зависимостью часто пишут о напитках и бутылках. Для больных сахарным диабетом ключевыми стали слова бог и молитва. Признак психоза и наркотической зависимости — частая нецензурная брань.

Что обсуждали пользователи социальных сетей в июне

9 июня в ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа". Представили программу и кандидатов в народные депутаты. На 73-й позиции оказалась столичная тусовщица 25-летняя Ирина Панченко. Говорят, отец купил место для нее за $2 млн. После огласки женщину исключили из списка.

"Дискриминация какая-то. Она что, не человек? Также может представлять группу тусовщиков, которые заявляют о своих правах".

Юлия Шпак, "Инстаграм"

"Голубым, казнокрадам, бандитам, шизофреникам и прочему сброду можно, а тусовщице нельзя? Дискриминация и санкции от ЕС. Вернуть, отмыть, накормить, причесать и пусть пляшет. Будет с Добкиным за столбом тусовать. Ему что теперь, век там одному куковать?"

Федор Пушкарев, "Фейсбук"

17 июня во время своего первого визита в Париж президент Владимир Зеленский заявил, что украинки являются одним из туристических брендов нашей страны.

"Президент должен быть последовательным. Сказал, что женщины — бренд, должен подтвердить действиями. Или легализируешь проституцию, или называешь брендом Украины IТ-компании и Чернобыль. Иначе разговоры о красивых женщинах похожи на разговоры работорговцев".

Ксения Семенова-Шелевицкая, " Фейсбук"

"Да уж как-то слишком много его тех "хороших сравнений". То насмехается над казаками, то называет Украину порноактрисой, а наших женщин-туристическим брендом. Может, пора понимать ему, что он позор Украины?"

Оксана Западная, "Инстаграм"

"Когда говорил Порошенко, понимала каждое слово. После выступления Зеленского весь вечер слушаю политологов, которые расшифровывают, что он хотел сказать".

Галина Курбатова, "Фейсбук"

Нардепа от "Народного фронта" и координатора группы "Информационное сопротивление" 46-летнего Дмитрия Тымчука 19 июня жена нашла с огнестрельным ранением головы. В правоохранительных органах говорят, он чистил наградной пистолет и случайно выстрелил. Также рассматривают версии убийства и самоубийства.

"Я бы проверил прежде всего того, кто выдвинул дебильную версию о самостреле. Это мне напоминает два выстрела Кравченко себе в голову. Явно работа спецслужб. Вопрос — каких?"

Николай Булат, "Фейсбук"

"Реванш рашистов уже начался. Потомки исполнителей Голодомора и красного террора снова дорвались до власти в Киеве".

Юрий Мищенко, "Инстаграм"

"Для всех приготовлены пули и доллары. Кого не смогут купить, того убьют".

Степан Левко, "Фейсбук"

"Начинается отстрел причастных к развитию армии. Почему кернесы, вилкулы, бойко, шуфричи, медведчуки, новинские наградное оружие не чистят?"

Леся Голод, "Фейсбук"

"Выстрелить себе в голову при чистке оружия — это как убить себя ножом во время приготовления салата".

Сергей Киселев, "Фейсбук"

20 июня бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет провел "поместный собор", на котором приняли восстановить УПЦ КП и отменить признание Православной церкви Украины. Через четыре дня на Синоде Православной церкви Украины заявили, что все мероприятия УПЦ КП незаконны.

"Старику не терпится. Карманов в гробу нет, хочет славы Кочубея и Искры!

Юрий Комар, "Фейсбук"

"Хотели единую церковь, а будем иметь три".

Оксана Шатковская, "Фейсбук"

В команде Владимира Зеленского заявили, что планируют перенести Администрацию президента в "Украинский дом" на Европейской площади в Киеве. Бывшее помещение отдадут Национальному художественному музею.

"Тошнит уже. Где доллар по 8 гривен? Почему войну не остановит? Где дешевый газ? Почему весь "Квартал" в правительстве? Почему олигархи не в тюрьме?.. А тут — переезд, бл*дь".

Юрий Катеринчук, "Фейсбук"

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах "перенести Администрацию президента с центра Киева" — и радостно переехал из центра города на Европейскую площадь".

Елена Черновик, "Фейсбук"

"Приглашаю его на Позняки. Он когда-то снимал квартиру в нашем доме, мы вместе ездили в одном лифте. И Лысый ходил на закупки в нашу "Кишеню". Район они хорошо знают, офис на Позняках-это очень модно и молодежно, как в кино".

Вера Балбенюк, "Фейсбук"

"Администрацию надо перенести не в "Украинский дом" , а в кукольный театр или цирк".

Ирэна Чалапа, "Инстаграм"

"Вот они, настоящие реформы. Потратим десятки миллионов гривен на переезд. Конец эпохи бедности! Добыли! А еще грандиозная реформа — теперь в АП можно в шортах ходить. Какое счастье!"

Татьяна Кошиль, "Фейсбук"

"Скорее всего, следующий президент вернет администрацию на Банковую. А кто будет отвечать за потраченные впустую средства?"

Евгений Куцевол, "Инстаграм"