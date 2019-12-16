11-летнюю Диану Балян из поселка Роздол Николаевского района Львовской области мать нашла мертвой в ванной комнате. Девочка задохнулась угарным газом. По ней справили девятины.

- Пока дочка мылась, мать возилась по хозяйству, - рассказывает следователь Николаевского отделения полиции Николай Волчанский. - Через несколько минут зашла в дом. Решила проверить, как ребенок. Та на ее слова не реагировала. Женщина зашла в ванну. Дочь была без сознания. Когда приехала "скорая", уже умерла. Судмедэкспертиза показала, что отравилась угарным газом. Котел установлен в ванной комнате.

Диана Балян училась в пятом классе. Была отличницей.

- В поселке все в шоке, плачут, - рассказывает глава Роздольского поселкового совета Мария Рогуля. - Девочка была одна у матери, она в ней души не чаяла. Все для дочери старалась. Та росла умная и красивая, как кукла.

Диану Балян похоронили в белом гробу. Осталась мать 30-летняя Иванна.