Диагноз стал потрясением

300 тыс. грн нужно на лечение 22-летнему Антону Михайлюку из города Помошная Кировоградской области. В октябре 2017 года у него диагностировали лимфогранулематоз - злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Перенес девять курсов химической и 40 - лучевой терапии.

- Внезапно у сына начала повышаться температура, было похоже на грипп или простуду, - рассказывает мать Валентина Ярошенко. - Шло время, а болезнь не отступала. Ездили по больницам, сдавали анализы, проходили обследование. Диагноз стал для нас потрясением. Казалось, на большой скорости въехали в стену. И от этого удара рассыпалась наша жизнь.

18-летним Антон пошел работать на железную дорогу. Был оператором путеизмерительной тележки. Заочно учился в Николаевском техникуме железнодорожного транспорта.

- Сначала сын лечился в Кировоградском онкодиспансере. С ноября 2018 года - в Национальном институте рака, - говорит Валентина Ярошенко. - Сейчас его готовят к шестому курсу иммунотерапии. Впереди - еще одна химиотерапия с аутологической трансплантацией костного мозга. У него возьмут стволовые клетки и заморозят. Вернут обратно после высокодозированной химиотерапии. После этого работа костного мозга должна восстановиться. Сын хочет выздороветь. Мечтает учиться дальше и снова пойти в спортзал.

Помочь Антону Михайлюку можно, перечислив деньги на его карточку:

ПриватБанк 4149 4978 7363 0380 (получатель - Михайлюк Антон Андреевич).