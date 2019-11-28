Девятиклассница родила двойню

— Весной приснилось, что дочь беременна двойней. На следующий день Лиза подошла с Алексеем и сказала: "Наверное, мы беременны". Показала один тест, второй, третий. На всех — двойные полоски. Об аборте и речи не могло быть, — вспоминает 52-летняя Светлана Некрасова из села Беленькое Запорожского района. 5 ноября, в свой 15-й день рождения ее дочь Елизавета родила двойняшек. Мальчиков назвали Андреем и Александром.

Елизавета Некрасова полтора года живет с односельчанином 21-летним Алексеем Кащенко. Работает газоэлектросварщиком. Жениться планируют, когда девушка достигнет совершеннолетия.

— Они как Ромео и Джульетта. Начали встречаться, когда ей исполнилось 13, — рассказывает Светлана Васильевна. - Как-то это было неправильно. Попросила своих сыновей поговорить с Алексеем. Сама звонила, чтобы не трогал Лизу. Он уехал на работу в Киев на стройку. А она ходила в слезах, угасала на глазах. Я боялась, что еще немного — и стану для дочери врагом. Переживала, что убежит из дома и больше ее не увижу. Через три месяца попросила Алексея приехать. Только ступил на порог — и Лиза расцвела. Я сказала ему: "Раз вздумал с ней быть, то заходи и живи". Он согласился. Пусть лучше дети будут у меня на глазах, чем станут прятаться в кустах. Приняли Алексея в свою семью.

Роды у Елизаветы были преждевременные на 34‑й неделе беременности. Рожала сама.

— Лиза дважды лежала на сохранении в перинатальном центре, — говорит Светлана Васильевна. — Врачи запрещали любые нагрузки. Вставала только поесть. Единственное, могла позволить ей помыть посуду. В последний раз медики сказали, что были ложные схватки. А через месяц начались стремительные роды.

Сначала планировали делать кесарево сечение.

— На то были все показания — рожает несовершеннолетняя, двойня, поперечное предлежание младенцев. Два часа уговаривали врачей делать операцию. Готовы были платить деньги. Но они решили, что ей лучше рожать самой. В больницу Елизавета поступила среди ночи. Родила через три часа.

Младенцы появились на свет с весом менее 1,5 кг. В реанимации их подключили к искусственной вентиляции легких.

- У обоих проблемы. У одного мальчика надрыв легкого, у второго - гематомы. Врачи не дают прогнозов. Говорят, нужно время. Однако дети набирают вес. Привыкают к маминому молоку. Но его немного. Поэтому покупаем молочные смеси. Даем лекарства для нормализации пищеварения и предупреждения вздутия.

Елизавета чувствует себя хорошо. Ей выделили палату, чтобы была рядом с детьми.

— У нас большой дом, — говорит Светлана Некрасова. - Лизину комнату обустраиваем для малышей. Пока они в больнице, приготовили одежду. Посоветовала им не покупать коляску для двойни. Даже бэушная-дорогая. Приобрели две обычные. Будем гулять вдвоем с Лизой.

Девятый класс Елизавета Некрасова окончит экстерном. Планирует работать маникюршей, закончила курсы.

— Уже получили свидетельство о рождении детей, — говорит Светлана Некрасова. — Оформили документы для социальных выплат.

Все девушки рано выходили замуж

Елизавета Некрасова - самый младший, седьмой ребенок в семье. Имеет троих братьев и столько же сестер.

- Дочкам говорила: я - ваша подруга. Что бы ни случилось, поддержу, буду на вашей стороне, - рассказывает мать Светлана Некрасова. — В моем роду по маминой линии все девушки рано выходили замуж. Я — в 16. Но не думала, что буду иметь столько детей. Родственники тоже многодетные. У некоторых есть двойнята.

Отец Елизаветы бросил семью, когда она появилась на свет. Когда у нее родились двойняшки, просили через месседжер помочь финансово. Он не откликнулся.