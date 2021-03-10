Денег за стрижку не берет. Ему оставляют шоколадки

Полгода учится парикмахерскому делу 9-летний Евгений СЕМЕНОВИЧ из села Джурков Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Сейчас осваивает мужские стрижки.

- С рождения сын никогда машинками не играл. Покупали, но он даже не смотрел на них. Все внимание было на куклах и их прическах. Когда немного подрос, начал сестрам плести косички, а мне - красить волосы, - рассказывает мать 36-летняя Иванна Семенович.

Евгений - ученик четвертого класса на инклюзивной форме обучения. У него врожденное снижение слуха.

- Это генетическая патология. Все трое наших детей имеют одинаковый диагноз, - говорит Иванна. - Слух у них падал в 15 месяцев. Прошлым летом Жене и младшей Соне сделали операции. Установили импланты. Теперь слышат и заново учатся говорить.

Когда Женя начал терять слух, это его нервировало. Занятие парикмахерским делом отвлекало. Первые прически куклам начал делать, когда ему не было еще и 2 лет. А однажды, когда я вышла на улицу, постриг младшую сестру. Обычными ножницами сделал каре. Я спросила, для чего обрезал ей волосы. Он показал фото своей воспитательницы. Мол, сестра теперь с такой ​​же прической, как и она.

С Евгением занимается мастер-парикмахер Андрей Грабчук, владелец салона красоты в Коломне.

- Хотели найти парикмахера-мужчину, потому что в школе над Женей ребята смеялись. Одноклассницам он заплетал косички, дарил заколки и резинки. Чтобы сын не падал духом, решили показать, что и ребята занимаются парикмахерским делом, - рассказывает Иванна. - Полгода тому назад подруга познакомила нас с Андреем. Он подарил Жене два манекена, мисочки для окрашивания, щеточку и пеньюар. С тех пор сын стал красить волосы не только куклам, но и мне и сестрам. Андрей согласился взять Женю на учебу. С ножницами и феном он уже справляется как опытный парикмахер.

Парень каждую неделю ездит на занятия в Коломыю.

- Уже работает в салоне. За занятие успевает постричь двух человек. Делает прически и детям, и взрослым. Денег пока за это не берет. Но клиенты оставляют ему конфеты и шоколадки. Сначала люди боялись идти к нему на стрижку. Первым клиентом стал отец, потом - наш крестник. Сейчас проблем с клиентами у сына нет.

Кроме парикмахерского дела, Евгений занимается танцами и играет на свирели.

- Неделя у него расписана, - говорит Иванна. - По вечерам учу его говорить. После того, как ему поставили слуховой имплант, он начал слышать, но еще не научился воспроизводить звуки. Если не может что-то сказать, показывает жестами.