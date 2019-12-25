14 октября на Покров умер литературовед 65-летний Владимир ПАНЧЕНКО. Два года боролся с раком желудка.

- За три дня до смерти говорил с ним по телефону, - рассказывает писатель Михаил Слабошпицкий, 73 года. - Он сказал слова прощания. То же самое говорил Вячеслав Брюховецкий, который в свое время забрал его из Кировоградского университета на должность вице-президента Киево-Могилянской академии.

- Мало кто знал о его реальном самочувствии. Был не из тех, кто досаждает другим собой, - говорит редактор издания "Литакцент" Ирина Троскот. - Владимир Евгеньевич безумно любил жизнь, движение и хорошее настроение. Обсуждали с ним не только литературные тренды. Общались на миллион тем. Делились рецептами дерунов, говорили о сортах яблонь. А еще - забавными историями о моих детях или его внуках.

Владимир Панченко был основателем и шеф-редактором издания "Литакцент", профессором Национального университета "Киево-Могилянская академия". Написал много статей, монографий, учебников по литературе и истории. В последние годы издал сборник эссеистики в двух книгах "Солнечные часы".

- Есть ощущение выполненного долга перед другом - успел издать его уникальную работу "Литературный ландшафт Украины. ХХ век", - говорит Слабошпицкий. - В ней автор выступает путешественником в мире книг. Как и другие его работы, похожа на своего автора - умная и литературно-артистическая.

С Владимиром Панченко прощались в Центральноукраинском педагогическом университете им. Владимира Винниченко в Кропивницком, где он работал 20 лет. Центральной библиотеке города хотят присвоить его имя. Похоронили в соседнем селе Алексеевка, по завещанию. В последний путь провожали аплодисментами. У Панченко остались двое детей. Сын Ярослав - историк, дочь Олеся - дизайнер.