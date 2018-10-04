Дария Малиновская выиграла комплект постельного белья

- Моя подружка Оксана Кухний работает в нашем селе почтальоном. Два года тому назад посоветовала мне выписать "Газету по-українськи". Я выписала на три месяца. Издание понравилось. Начала выписывать надольше и высылать в редакцию квитанции для розыгрыша призов, - рассказывает 45-летняя Дарья Малиновская из села Олеша Тлумакского района на Ивано-Франковщине.

От "Газеты по-украински" она выиграла комплект постельного белья.

- О победе в розыгрыше сообщила Оксана по телефону. Я не поверила, потому что никогда не выигрывала. Убедилась, когда подруга принесла "Газету по-українськи" со списком победителей. Комплект двуспальный, красивый. Еще не застилала, положила в шкаф.

Дария Малиновская живет в браке с 50-летним Владимиром Васильевичем.

- Первый муж Ярослав пил. Не смогла это терпеть, поэтому развелись. Через восемь лет познакомилась с Володей. Я тогда ездила на заработки в Днепропетровск. Работала на птицефабрике. Там его и встретила. Он из Тернополя. Жил сам. Жена его давно умерла. Когда решили сойтись, приехали к моим родителям. Они сначала не одобряли мой выбор. Не верили, что человек так просто может поменять жизнь в городе на село. Однако впоследствии убедились, что у Володи серьезные намерения, - вспоминает Дарья Ивановна.

Имеет троих детей и внуков.

- От первого брака есть 29-летний Иван. Женат, живет в селе Клубовцы под Ивано-Франковском. Его две доченьки уже школьницы: Иванка ходит в пятый класс, а Маша - в третий. Есть еще 6-летний сын Коля. Мы с Володей воспитываем общих детей. Дочь, как и внучку, зовут Маша. Она уже второклассница. А сыну Боре, как и внуку Коле - 6 лет. Пошел в первый класс. Володя у меня строитель, ездит на заработки в Ивано-Франковск, - говорит Дария Малиновская.