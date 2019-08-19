Даниил Мазур пошел работать из-за болезни матери

- Собираю деньги маме на лечение за рубежом. За неделю заработал больше тысячи гривен, - говорит 14-летний Даниил Мазур из города Бровары Киевской области.

В апреле у его матери Елены Мазур диагностировали рак гортани. До конца августа ей на лечение нужно собрать 50 тыс. евро (1,4 млн грн. - ГПУ).

- Когда узнал, что маме нужна огромная сумма, решил помочь родителям, - рассказывает Даниил. - Хотел устроиться на работу. Работодатели отказывали, потому что я несовершеннолетний. Решил просить помощи в социальных сетях. Пользователей растрогала моя просьба. Один предложил расклеивать листовки. За каждую получал 50 копеек. За день зарабатывал 200-250 гривен.

Несколько недель назад парня через соцсети пригласили на должность помощника повара в один из столичных ресторанов.

- Руководитель относится ко мне, как ко взрослому. Сотрудники часто идут навстречу. Иногда даже делим чаевые. Работаю неполный рабочий день. Мог бы трудиться и больше, если бы позволяли, - говорит Даниил.

- Когда сын сказал, что хочет мне помочь, я расплакалась, - говорит Елена Мазур. - У меня третья стадия рака с метастазами. Уже прошла не один курс химиотерапии. Опухоль начала уменьшаться. Врачи советуют удалить гортань, но операции делать не хочу - после нее заново придется учиться говорить и глотать. Имею шансы выздороветь, если лечиться за рубежом. Меня готова принять немецкая клиника. Денег надо много. Дома теперь считаем каждую копейку.

- Планирую работать еще больше. Хочу преподавать танцы для детей и выгуливать собак. За каждую прогулку получать 100 гривен. Если мне или младшей сестре Дарье понадобятся какие-то вещи, смогу купить их сам. Не хочу просить у родителей.

Помочь Елене Мазур собрать деньги на лечение можно, перечислив деньги на карточку Приватбанка 5168 7554 2332 8729. Получатель - Мазур Елена Григорьевна.