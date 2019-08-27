"Чтобы найти работу, подала 500 заявок. Меня пригласили на пять собеседований"

- В 2017-м моего мужа 29-летнего Богдана Шурбавого пригласили на работу в компанию "Букинг" в Амстердам. После серии собеседований переехал в Нидерланды. Там ему предоставили жилье. Я к нему приехала в апреле 2018 года, - рассказывает 27-летняя Ярина Лининская.

- За рубежом, если у тебя есть партнер - девушка, жена, парень или муж - работодатель помогает и им переехать. Делает визу на постоянное место жительства, устраивает курсы для изучения языка, проводит встречи партнеров работников для лучшей адаптации в обществе. Помогает с трудоустройством. Тогда как раз окончила Львовский медицинский университет. Начала работать врачом на ультразвуковой диагностике. Но в Нидерландах нашла место в кафе "Старбакс". Обучение и стажировка оплачиваемая. Потом пошла работать на временный проект в компании мужа.

Через год Богдану предложили место в компании "Фейсбук" и переезд в Лондон. Серия собеседований перед трудоустройством начинается за 12 месяцев.

Муж ездил даже в Берлин, чтобы встретиться с руководством. Когда получил должность, мне также помогли с документами на право проживания. Для этого должны были показать общие фото, видео, нашу "переписку" в социальных сетях, дневники в течение семи лет отношений.

Жили сначала в квартире, что дала компания. Она была в центре Лондона. Затем маклер помог найти постоянное жилье. Это маленькая однокомнатная квартира. Платили почти 70 тысяч гривен, с налогами и коммунальными услугами. Прожили там полтора года.

Два месяца назад арендовали чуть большее жилье в спокойном зеленом районе, недалеко от центра. Ездим на метро, в день тратим по 245 гривен.

Устроилась на работу в "Хилингтон госпиталь". Это первая больница в районе аэропорта "Хитроу", крупнейшего в Европе. Обслуживает всех пассажиров аэропорта. Поэтому работы у меня много. Я - врач неотложной помощи. Моя практика - универсальная. Лечу и ОРВИ, и инфаркты.

Чтобы получить работу врача в Великобритании, нужно сдать экзамены по английскому и на профпригодность.

Английский сдала успешно и до переезда. А к следующему экзамену готовилась четыре месяца. Проходила курсы, вспоминала теорию и практику, учила особенности работы их системы здравоохранения. Для получения лицензии необходимы рекомендации. Мне дали их врачи из украинских медучреждений, где проходила интернатуру и работала. Имела несколько стажировок, чтобы резюме было хорошим. Обучение и экзамены мне обошлись в 600 тысяч гривен.

Чтобы найти работу, подала 500 заявок. Из них меня пригласили на пять собеседований. В общем получила четыре предложения работы. Выбирала то, что больше всего подходит.

Сейчас я - младший врач. Делаю все то же, что и старший врач, но не несу административной ответственности, не читаю лекций студентам-медикам и еще не выбрала специализации. Дала себе год, чтобы определиться, каким врачом хочу стать.

Работа врачей в Великобритании отличается от таковой в Украине. Прежде всего - работать и учиться надо действительно много. На месте в больнице для работников есть множество научных работ, тренингов, данных и протоколов, к которым все имеют доступ и могут ими пользоваться. Есть немало приложений на телефон, облегчающих работу и защищающих от волокиты с бумажками. По ним можно отслеживать состояние пациента, его анализы и тому подобное. Вся история болезни ведется на электронных носителях. В больнице есть необходимое оборудование, поэтому пациентов не приходится далеко транспортировать. Условия труда хорошие - есть столовая, место для отдыха. Врачи имеют скидки в магазинах, заведениях питания, спортзалах.

Средняя зарплата младшего врача составляет 60-76 тысяч гривен. Ее едва хватает на проживание в Лондоне. Времени нет, чтобы их тратить. Но, если ты растешь в карьере - растет и твоя зарплата, и статус в обществе.

Сейчас почти все время мы с мужем работаем. Посещаю спортзал, хожу в украинский хор, а также занимаюсь с детьми из "Пласта". Иногда путешествуем.

Амстердам воняет марихуаной

- До переезда в Лондон жили в Амстердаме. За однокомнатную квартиру в центре возле канала платили 54 тысячи гривен. Интересно, что здесь нужно платить налог за место расположения жилья. Чем ближе к центру и чем лучше обустроена зона - тем дороже. Влияет на налог и наличие школы, медучреждения в районе, пожарной части, спортзала, библиотеки, парков, площадок, - говорит Ярина Лининская.

- Найти квартиру в Амстердаме сложно. Предпочитают людей с хорошей кредитной историей, высоким доходом, документами на право проживания.

Здесь много туристов, их заметно. Все бегут в кофешопы, покупают марихуану, кексы и сладости с каннабисом. Употреблять можно только в Амстердаме, поэтому город воняет травой. Это развлечение для туристов. Местные почти не употребляют.

Ежегодно в городе проходит марш людей с нетрадиционной ориентацией, и амстердамцы водят туда своих детей. Показывают, что разнообразие в отношениях - это нормально.