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четверг, 17 декабря 2020 06:11

"Через два месяца после похорон узнала, что беременна"

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"Два года тому назад брат купил авто, - пишет львовянка Татьяна, 38 лет. - Одолжил у меня деньги, которые откладывали на квартиру. Муж сердится, потому что брат отдал только 1,2 тысячи, а должен еще 12. Появилась возможность взять хорошую однокомнатную в подходящем районе, но денег не хватает. Брат говорит, что у него нет. Едет в Польшу на заработки, обещает отдать через полгода. Одолжить не у кого. удастся ли нам купить собственное жилье? Надоело тратить большие деньги на аренду".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет ладонь на фото рыжеволосой женщины. На шее у нее - зеленые бусы.

- Брат деньги вернет через год. Но вам это не помешает купить жилье скорее. Сумму, которой не хватает, отдолжат родители и кума. Отношения с братом стали напряженными. Причина - не только в деньгах. Его жена завидует, потому что у вас хорошая работа и трое детей. Они задумываются над усыновлением. Но пока будут собирать документы, невестка забеременеет. У них будет два сына.

"В 2013-ом во время революции в Киеве я встретила мужчину своей мечты, - рассказывает в письме 29-летняя Оксана из Винницкой области. - Он был на 15 лет меня старше. Разведенный. Встречались, пока Артем не поехал на войну. Погиб за неделю до свадьбы. После этого потеряла смысл жизни. Но через два месяца после похорон узнала, что беременна. Раньше думала, такое бывает только в кино. Мне врачи не давали шансов. В 15 лет из-за анорексии в организме произошли непоправимые изменения. Однако произошло чудо . Воспитываю дочь, которая через год пойдет в школу. Помогают родители. Недавно в соцсетях познакомилась с мужчиной. Он иностранец. Мне нравится. Но Артему обещала, что замуж не пойду ни за кого, кроме него. Как я могу нарушить этот обет? Неужели до последнего вздоха буду одинока?"

Биоэнергетик зажигает свечу. Кладет на стол фото блондинки в черном платье. Рядом - черноволосый мужчина в белой футболке и джинсовой жилетке. На обороте подпись: "Винница, 2014 год".

- Наведайтесь на могилу к любимому и мысленно расскажите о своих переживаниях. Его ответ получите во сне. Будьте уверены, ваш выбор он одобряет. В следующем году выйдете замуж и поедете жить в страну, откуда родом жених. Так будет лучше для вас и дочери. Человек, которого любили больше всего, отдал жизнь, защищая страну от врага. Вам он оставил величайший дар - ребенка. Решение о переезде огорчит семью Артема. Продолжайте общаться с ними онлайн. Родители любимого хотеть чаще видеть внучку.

"Так в жизни сложилось, что у меня есть три матери и два отца, - пишет жительница Тернополя Людмила, 43 года. - Родную мать я потеряла в 7 лет. Смириться с этим не могу до сих пор. Отец женился снова. Взял женщину, которая стала мне второй матерью. Соседи говорят: "Тебя мачеха не обижает?" А я нарадоваться не могла, потому что имела все, о чем мечтает ребенок. Но она погибла в автокатастрофе, когда мне было 13. Отец в третий раз женился. Иванка была молодая, поэтому стала для меня матерью-подружкой. В 24 года я вышла замуж. Муж тоже рос без матери, но отец ему заменил обоих. Мне свекор стал вторым отцом. Жизнь кидала не раз, но он подставил надежное плечо. Помог мужу наладить бизнес и приобрел для нас квартиру. Однако мы за 19 лет брака так и не стали родителями. Все подсказывают: "усыновит, и будет вам счастье". А я не теряю надежды, что нам удастся родить ребенка. Были за границей, лечились оба. Дважды я беременела, все заканчивалось выкидышем. Опять пережить потерю боюсь. Советуют попробовать искусственное оплодотворение. Говорят, в моем возрасте есть много рисков и дальше тянуть некуда. Знакомый говорит ехать в Израиль. Там клиника обещает, что станем родителями. Это большие деньги. Выйдет ли что-то из этого? "

Вкладывает в конверт свое фото. Женщина в розовом флисовой халате держит на руках персидского кота. Рядом на диване сидит мужчина в очках.

- Следующая попытка забеременеть даст желаемый результат. Выносите двойню. Большую часть беременности придется лежать на сохранении. Не переживайте из-за проблем на работе. На вашей карьере это не отразится. Увеличение семьи ждите в следующем году. Деньгами поможет свекор. За границу ехать не придется. Появиться на свет младенцам помогут киевские акушеры.

"Ищу отца, но не знаю, жив ли он, - начинает письмо 20-летний Юрий из Львовской области. - Родители развелись, когда я был маленьким. Нас с братом воспитывали мать и бабушка с дедушкой. Отец поехал в Россию на заработки и пропал без вести. 15 лет ничего не слышали о нем. Подавали в розыск на передачу "Жди меня", но безуспешно. Что с ним? Жив ли? Знают ли его родители что-то о нем? Его мать говорит, что давно ничего от него не получала" .

Биоэнергетик кладет на стол свадебное фото родителей Юрия, сделанное 21 год тому назад в храме. Во время венчания над головами молодоженов держат короны свидетели. Биоэнергетик обводит вокруг снимка зажженной свечой. Огонек поднимается вверх, а затем - в сторону.

- Отец жив, но ни с кем общаться не хочет. Имеет вторую семью, живет под другой фамилией. Что-то заставило его залечь на дно. Вам суждено встретиться. Когда сам вас разыщет. Бабушка с дедушкой тоже не знают, где он. Более 12 лет не получали писем. Закажите сорокоуст за здравие отца. Он даст о себе знать через своих родителей. Не тратьте деньги на детективов, которые будут навязывать услуги. В поисках не помогут, а за ваш счет наживутся. Скоро получите хорошее предложение работы. Стоит отправиться в программисты. Ваши способности заинтересуют работодателей.

Автор: Яна РОМАНЮК
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