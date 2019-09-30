Британская принцесса обручилась с итальянским мультимиллионером

Британская принцесса 31-летняя Беатрис ЙОРКСКАЯ обручилась с итальянским мультимиллионером Эдоардо МОЗЗИ, 34 года. Встречались с ноября 2018 года.

- С Эдоардо знакомы давно, - рассказывает Беатрис. - В прошлом году случайно встретились на скачках. Несколько минут поговорили и он пригласил меня на свидание. После романтического ужина поняла, что этого человека ждала всю жизнь. Мы счастливы и верим, что будем вместе до смерти.

Беатрис Йоркская - дочь принца Эндрю, второго сына британской королевы Елизаветы II. Она является пятой в линии престолонаследия. В колледже изучала историю и дизайн. Учеба давалась трудно, потому что страдает дислексией - неспособностью овладеть навыками чтения. 19-летней Беатрис устроилась продавщицей в лондонский универмаг. Обслуживала там вип-клиентов. Сейчас имеет в Лондоне несколько магазинов одежды.

Ранее принцесса встречалась с английским музыкантом Дэйвом Кларком. Разошлись после 10 лет отношений. Через несколько месяцев после того Дэйв женился на руководительнице нью-йоркской рекламной компании Линн Андерсон.

- Дэйв вел светскую жизнь, а я не люблю постоянно находиться в центре внимания, - объясняла Беатрис.

Эдоардо Моззи занимается строительством и продажей недвижимости. До встречи с принцессой жил в гражданском браке с архитектором Дарой Хуанг. У них есть общий сын 5-летний Кристофер.