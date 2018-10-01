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вторник, 02 октября 2018 00:15

Богдан Рубчак имел больное сердце

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— Дом и сердце пана Богдана были открыты миру. Он знал цену словам и умел, как волшебник, их оживлять, — говорит писатель 54-летний Василий Махно о товарище, поэте Богдане РУБЧАКЕ. Утром 23 сентября он умер в больнице в Нью-Джерси, США. Ему было 83 года. Имел проблемы с сердцем.

Богдан Рубчак родился в Калуше на Ивано-Франковщине. В 1943-м вместе с родителями выехал в Германию.Через несколько лет после смерти отца эмигрировал с матерью в США. В чикагском университете Франклина Рузвельта изучал языки и историю мировой литературы. Возглавлял украинскую редакцию "Радио "Свобода" в Нью-Йорке. Был профессором славистики и украинистики в Иллинойском университете.

Богдан Рубчак входил в объединение украинских эмиграционных поэтов "Нью-Йоркская группа". Первый поэтический сборник "Камінний сад" издал 21-летним. Впоследствии опубликовал еще шесть. Переводил с английского, немецкого и французского. Вместе с поэтом Богданом Бойчуком упорядочил антологию современной украинской поэзии на Западе "Координати". Она вышла в двух томах в 1969 году.

— Рубчак был впечатлительным и нежным, — говорит львовский режиссер Александр Фразе-Фразенко, 29 лет. Он снял документальный фільм"Аквариум в море" о "Нью-Йоркской группе". — Как-то рассказывал мне, как жег собственные нераспроданные книжки, потому что не мог смотреть, как они одиноко лежат в коробках. В его обществе было весело пить вино, говорить о женщинах и богемной жизни.

Автор: Марта ГАЛКА
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