Антонина Банас выиграла телевизор

— Списки с победителями опубликовали накануне моего дня рождения. О выигрыше я узнала от дочери Лиды. Говорит: "Мама, будет у тебя телевизор от "Газеты по-українськи". Его прислали как раз тогда, когда наш поломался, — рассказывает 83-летняя Антонина Банас из села Озерное Новоодесского района Николаевской области.

"Газету по-українськи" выписывает 10 лет.

- Сначала дочь ее выписала нам, потому что работала учительницей истории, - говорит Антонина Васильевна. — Она любит читать рубрику "История". Я очень довольна телевизором. Дочка с зятем купили мне к нему тюнер. Теперь сколько буду жить, буду выписывать "Газету по-українськи". Прочитанные номера откладываю для внука Димы. Читает, когда к нам приезжает.

Родилась на Хмельнитчине в многодетной семье.

- Нас у родителей было пятеро, - говорит Антонина Васильевна. - Я - самая маленькая. Когда мне не было еще и года, отца репрессировали. Сослали в Сибирь. Мать поехала за ним. Взяла с собой меня и моего 16-летнего брата Диму. Другие дети остались жить в деревне. Родители в Сибири тяжело работали. Рвали в лесу бадан, из которого тогда делали каучук. Поселились в бараке. Это была ужасная жизнь. Когда началась война, отца забрали на передовую. Через несколько месяцев он погиб. После войны мать меня посадила в поезд и отправила на Хмельнитчину к старшим детям. Впоследствии приехала сама. Брат Дима на войне потерял обе ноги. Но женился, работал в Сочи бухгалтером. Я жила возле матери, работала на сахарном заводе. У тех, кто не работал в колхозе, забирали огород. Пришли и к нам, требовали, чтобы я шла в колхоз. Мать не соглашалась. Ее тогда так избили, что через несколько месяцев умерла.

В Озерное с мужем и двумя детьми переехала в 1974 году.

- Нас сюда взяли как молодых специалистов. Я работала дояркой, а муж Коля трактористом. Он в 2001 году умер. Воспитали двоих дочерей. Старшая Люда с семьей живет в нашей области. А младшая Лида с зятем Виктором - со мной. Имею двух внуков и трех правнуков. Я в молодости любила вышивать крестиком. Вязала кружево к полотенцам, накидки на подушки и покрывала. Лида забрала мои работы в школьный музей, — говорит Антонина Банас.