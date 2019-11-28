Аннабелла Болаж выиграла 500 гривен

- О выигрыше прочитала в газете. Очень ждала, когда пришлют деньги. Купила за них сыну кофту в школу. Газету продолжаю выписывать, потому что нравится, - говорит 31-летняя Аннабелла Болаж из села Шаланки Виноградовского района Закарпатья.

"Газету по-украински" выписывает пять лет. Отправила копию квитанции в редакцию и выиграла 500 грн.

- Впервые это издание увидела у подружки Светланы Данко. Когда читала, не могла оторваться. Газета интересная, потому что там есть и о политике, и о жизни, - говорит Аннабелла.

Родилась в селе Шаланки. Здесь большинство населения - венгры.

- Я - украинка. Окончила 11 классов и пошла работать разнорабочей. Собирала огурцы в Венгрии. В Голландии работала в теплицах с помидорами. В Германии - на мясокомбинате. Приходилось трудно, но хорошо зарабатывала.

- Была замужем, но развелась. Воспитываю сына Адама. Он ходит в пятый класс. Живем с моей мамой Евой Адамовной. Держим козу, кур и уток. Выращиваем овощи. Увлекаюсь бисером. Вышила три образа святых. На одну картину ушло 43 тысячи бусинок. Надо иметь большое терпение и желание. Ежедневно выделяю в среднем по 3 часа. Если придерживаться графика, то одну работу можно вышить за три недели, - рассказывает Аннабелла Болаж.