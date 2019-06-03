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вторник, 04 июня 2019 05:00

Анна Закревская умерла на огороде

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В городе Кагарлык Киевской области похоронили 69-летнюю Анну ЗАКРЕВСКУЮ. 28 мая кропила картофель. На огороде ей стало плохо. Скончалась до приезда "скорой".

- Мама жила сама, - рассказывает дочь Алина Безпята, 48 лет. - Говорили, чтобы бросала все и переезжала к нам в столицу. И она и слушать не хотела. Все повторяла: "Привыкла жить в доме. В квартире буду скучать по дому". Держала кур и кроликов, имела большой огород. В этом году посадила почти 10 "соток" картофеля - планировала на осень купить двух поросят. Только картофель вылез, появились колорадские жуки. Говорила маме, что на выходных приедем и покропим. Но она не хотела нас загружать работой. Решила сделать это сама. Под вечер нам позвонила соседка: "Вышла собирать клубнику, а Поликарповна лежит на огороде. Не дышала. Я вызвала "скорую". Врачи сказали, что она мертва". Мы сразу приехали. Оказалось, у мамы случился сердечный приступ.

Анна Закревская работала медсестрой. С мужем Виктором Степановичем прожила в браке 45 лет. Похоронила в 2016-м. На кладбище возле его могилы оставила место себе. Весной поставила там общий памятник.

- Говорили маме, что при жизни не надо этого делать, но она решила по-своему, - говорит Алина. - Все повторяла: "Хочу, чтобы вы не имели хлопот". Пять последних лет собирала деньги на смерть. Их хватило на гроб и поминки в кафе.

Автор: Марта ГАЛКА
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