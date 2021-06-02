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четверг, 03 июня 2021 05:30

Анна В стала самой красивой замужней женщиной Украины

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Киевлянка 36-летняя Анна У получила титул "Миссис Украина Вселенная". Будет представлять нашу страну на конкурсе "Миссис Вселенная" - там будут выбирать самую красивую замужнюю женщину мира. Украина впервые будет принимать в нем участие.

- Во время конкурса поддерживали друзья и родные. Чувствовала себя словно в сказке. На победу не надеялась. Верила, ее получит та, кого Бог видит на этом месте, - рассказывает Анна. - На конкурсе было несколько выходов. Наряды для них создала подруга - дизайнер Галина Гриб. На национальном костюме она вышила аистов. Это - символ мира. Венок украсила большим количеством монет. В нем было неудобно, потому что весил 5 кг. Постоянно переживала, чтобы не спал. На репетиции не было времени. Перед выходом в венке прошлась лишь дважды. Больше всего запомнился момент вручения короны. Первые 10 минут была шокирована и не могла поверить в победу. Чувствовала гордость за команду и друзей, которые поддерживали. Первым поздравил муж: увидела в его глазах слезы. Он был шокирован.

Женщина имеет профессию переводчицы с китайского. Замужем за 44-летним Чи Яном У из Китая. Воспитывают дочерей 8-летнюю Анжелику и Ариадну, 5 лет.

- С мужем познакомилась, когда он учился в Киевском политехническом институте. Я изучала китайский, а он - русский и украинский. Позвонил, чтобы дала несколько уроков. Сначала только дружили, а потом между нами вспыхнули чувства. Чи Ян делал предложениеу меня дома перед мамой. С его родителями знакомилась по телефону. Женитьбу праздновали дважды: в Украине и Китае. На родине мужа пришли много гостей. На свадьбах у них не танцуют, а молодоженам дарят больше денег, чем у нас.

Супруги живут в Киеве. Оба работают в природоохранной сфере. Занимаются переработкой вторичного сырья.

- Хоть муж и китаец, в семье придерживаемся украинских традиций. Например, на Пасху печем куличи и красим яйца. Часто летаем отдыхать на родину Чи Яна. Там пробовала много необычного: змею, акулу, черепах, верблюда. Предлагали попробовать тараканов, но не рискнула. Мужу из украинской кухни больше всего нравится борщ и сало.

Анна У правильно питается и занимается спортом.

- Красивая женщина должна иметь хорошее настроение и душевное спокойствие. Утром молюсь Богу и прошу благословения в день. Затем выпиваю стакан воды. На завтрак готовлю овсянку - на воде, без сахара и соли. Это - мое любимое блюдо. Также ем много фруктов: манго, груши или яблоки. Перед сном обязательно молюсь.

Поддерживаю форму и дома, и в спортзале. Я за натуральную красоту. На пластические операции не решалась.

Много на себя не трачу. С подругой-дизайнером можем пошить недорогое платье, но оно будет красивее, чем в магазине. Не считаю нужным переплачивать за бренды. Лучше помогу детдомам. Красота - не в деньгах. Ботинки из крокодиловой кожи никогда не куплю.

Мировой финал "Миссис Вселенная" пройдет в американском Майами в августе.

- Есть цель доказать, что украинские женщины - лучшие. Уже начала готовиться к конкурсу. Моя команда состоит почти из 10 профессионалов - визажистов, дизайнеров, парикмахеров. Вместе продумываем, как наиболее выгодно показать Украину. Мечтаю вдохновить каждую женщину уделять время себе и быть прекрасной и после рождения детей.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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