Анна Сакидон перенесла три инсульта

В селе Качин Камень-Каширского района на Волыни похоронили 8-летнюю Анну САКИДОН. У девочки была прогерия - редкая болезнь, вызывающая преждевременное старение организма.

— Аня родилась преждевременно, весила 1,3 килограмма. Три месяца лежала в реанимации, — рассказывает мать Иванна Сакидон. — Когда нас выписали, дочка очень плохо ела. Совсем не росла. Обращались к врачам, но диагноз поставить не могли. Когда Ане исполнился год, обнаружили прогерию. Лечения от этой болезни нет. Только поддерживающая терапия. У дочки развилось тяжелое заболевание почек, начались эпилептические приступы. Перенесла три инсульта.

Аня имела характер лидера. Все должно быть так, как она хочет, — продолжает Иванна. — Очень любила всех родных. Особенно старшего брата Антона. Каждый день провожала его в школу и встречала, когда возвращался домой.

Анна Сакидон всю жизнь была на учете в Волынской детской областной больнице.

— Ребенка лечили с рождения, — рассказывает заведующая отделением анестезиологии Надежда Катаман. — Из-за болезни у нее произошло преждевременное старение внутренних органов и систем. Ее биологический возраст составлял 70-80 лет.