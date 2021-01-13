Андрей Ставничий умер на заработках

Неделю родные 35-летнего Андрея Ставничего из города Винники Львовской собирали средства, чтобы привезти его тело домой с польского Томашева. Там внезапно умер во сне.

- Мой сын - участник боевых действий на Донбассе, ветеран. Когда вернулся после демобилизации, работу найти не смог. Уехал на заработки в Польшу. Был строителем. Поработал там полтора месяца, - рассказывает мать 55-летняя Надежда Ставничая. - Знакомые рассказали, что лег спать и не проснулся. В два часа ночи кто-то из ребят попросил сигарет, но Андрей не отреагировал. Был мертв. Причину не установили. Польские медики подтвердили, что инфекционных болезней не имел, коронавирусом не болел.

На фирме, где сын работал, пообещали заплатить 4000 злотых за транспортировку тела в Украину. Но так этого и не сделали. Получаю маленькую пенсию, поэтому пришлось обращаться к неравнодушным. Моя дочь Кристина разместила объявление в фейсбуке. Многие откликнулись.

Ставничий был разведен, детей не имел. У его матери остались сын и дочь.

- Андрей был хороший и безотказный, - говорит Надежда Николаевна. - В школе учился неплохо. Занимался спортом. Имел образование официанта-бармена, но в профессии себя не нашел. Брался за любую работу. Мечтал собрать денег и сделать дома ремонт. Хотел завести семью, воспитать сына, но ничего из желаемого так и не успел.