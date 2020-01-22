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четверг, 23 января 2020 05:21

Андрей Садило умер в ночную смену

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— Андрей был настоящий офицер, каких мало, — говорит военный капеллан, священник ПЦУ отец Александр Агарков о волонтере 52-летнем Андрее Садило из Кривого Рогана Днепропетровщине. Он скоропостижно скончался 12 января. Тогда в ночную смену работал на железорудном карьере.

Андрей Садило был выпускником Одесского высшего артиллерийского командного училища. Затем стал офицером. В начале войны на Донбассе основал волонтерскую группу "Помощь армии своими руками", которая ремонтировала бронетехнику для военных. Занимался этим после работы.

— Андрей был человеком с большой буквы, — говорит волонтер Андрей Мизан. — Никогда не отказывал военным и волонтерам. Занимался ремонтом транспорта и танкового оборудования. Для фронта сделал много буржуек с трезубами.

Андрей Садило был женат, имел дочь. Его похоронили в родном городе. Проститься с ним пришли почти три сотни людей.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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