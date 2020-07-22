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четверг, 23 июля 2020 06:36

Андрей Григораш умер от коронавируса

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На 46-м году умер священник Украинской греко-католической церкви Андрей ГРИГОРАШ. У него диагностировали коронавирусную инфекцию. Служил в храме в селе Добротов Надворнянского района Ивано-Франковской области.

— Отец Андрей Григораш был без преувеличения ревностным священником, о котором люди вспоминают только хорошее, — рассказывает 22-летняя Диана Чавага из Коломыйской епархии. — Он больше всего любил жизнь, людей и дело, к которому был призван. Отец Андрей придерживался целибата (безбрачие. — ГПУ). Всегда преданно и искренне служил Богу, работал на благо вверенной паствы. Его преждевременная смерть потрясла всех: родных, знакомых, духовенство и верующих.

Отец Андрей Григораш вырос в многодетной семье. Окончил Ивано-Франковский теологически-катехитический институт. На священника выучился в 1997 году. У него остались братья Олег, Любомир, Василий и сестра Наталья.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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июля

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