Андрей Грибан погиб в ДТП

19 октября в ДТП вблизи села Витачев Обуховского района недалеко от столицы погиб организатор авторских туристических маршрутов 35-летний Андрей Грибан из Киева. По его смерти пройдет сорок дней.

Вместе с Андреем Грибаном в автомобиле была его подруга Наталья Ткаченко и ее дочь 9-летняя Дарья. Женщина получила травмы, девочка скончалась на месте. В машине, с которой столкнулся путешественник, было две женщины с ребенком. Все трое в больнице.

Андрей Грибан изучал право в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Работал в Украинском институте интеллектуальной собственности. С 2010-го организовывал походы по Украине и за границей — в Грузии, Черногории, Турции, Непале. Среди самых популярных были поездки в Карпаты и на остров Джарылгач в Скадовском районе на Херсонщине.

"Благодарю, что открыл для меня мир походов по дикой нетронутой Украине. Это ни с чем несравнимый отдых. Ты был целеустремленным и веселым, помог большому количеству людей путешествовать, оставив свой след в их сердцах", — написала в "Фейсбуке" Виктория Шипулина.

Андрея Грибана похоронили в Новограде-Волынском Житомирской области рядом с отцом и матерью. Осталась сестра 31-летняя Галина.