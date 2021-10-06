Анатолий Вершигора умер от рака

3 октября остановилось сердце директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева 70-летнего Анатолия Вершигоры. У него была онкология. Боролся с болезнью несколько лет.

"Анатолий был тем человеком, который более 30 лет держал на своих плечах работу Киевской скорой помощи. И тогда, когда не было медикаментов, и тогда, когда не было бензина, и тогда, когда не было зарплат. Вместе мы прошли оранжевую революцию и революцию достоинства: море крови, раненых и тел погибших. Какие бы ни были политические расклады на верху - он всегда оставался человеком ", - написала в фейсбуке врач Ольга Богомолец, 55 лет.

Анатолий Вершигора работал в медицинской отрасли 45 лет. Директором Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева был с 1989-го. По его инициативе создали диспетчерскую, в которой работает смс-вызов врачей. Ею могут пользоваться глухонемые. Он ввел "Джи пи эс" - контроль "скорой".

- Анатолий Васильевич знал работу Центра до мелочей, ведь прошел здесь путь от рядового врача выездной бригады до руководителя учреждения, - говорят коллеги. - Он любил коллектив, отдавал всего себя работе. Центр для него был вторым домом, жизненным пространством, а он для центра - душой и неутомимым мотором. Анатолий Васильевич часто бурно реагировал на промахи и ошибки в работе, на какие-то загвоздки, потому что хотел довести деятельность учреждения до точности часового механизма. Многое удалось, много осталось в планах. Анатолий Васильевич строил их до последнего дня.