Амину Булах сбил поезд

В Кропивницком похоронили спортсменку 18-летнюю Амину БУЛАХ. В селе Тарасовка под Киевом ее сбил поезд.

- Амина приехала с соревнований чемпионата Европы, - говорит тренер Виктор Фесечко, 49 лет. - Чтобы отдохнуть, на несколько дней отправилась в Киев в гости к подругам. Трагедия произошла, когда должна была возвращаться домой. Говорят, была в наушниках и не услышала поезд.

Амина Булах профессионально занималась боксом. Стала бронзовым призером молодежного чемпионата Европы среди женщин.

- Ко мне она пришла, когда было лет 10, - добавляет Виктор Николаевич. - Первые разы приходила сама. Я ее не брал, потому что с девушками тогда не занимался. На третий раз Амина пришла с отцом. Оба настояли, чтобы я записал ее в группу. Бросил Амину в общий котел с ребятами. Девушка напористая, амбициозная и перспективная была. Имела бы большое будущее. Никогда не опаздывала на тренировки. Если были какие-то проблемы, то никогда о них не говорила.

У родителей Амины Булах осталась младшая дочь Ева. Ходит во второй класс.