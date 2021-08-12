Алла Лаврентьева умерла в реанимации

В больнице Днипра умерла журналистка 40-летняя Алла ЛАВРЕНТЬЕВА. Полгода тому назад у нее диагностировали острую лейкемию. Родственники собирали деньги на лечение. Женщина попала в реанимацию. Там ее сердце остановилось.

- Несколько лет мы работали с Аллой в Донецке, еще до оккупации, - рассказывает коллега Игорь Чорнобельский. - С ней было комфортно, выполняла свою работу профессионально, креативно, рассудительно. Как-то на праздновании Дня победы Алла танцевала вальс с ветеранами Второй мировой войны. На мгновение у них разглаживались морщины. Была отимистичная, жизнерадостная.

Ранее Алла Лаврентьева работала пресс-секретарем в компании "Киевстар". Впоследствии стала блоггером. С мужем Игорем Джебяном основали оздоровительный клуб "Хаду". В Днипре проводила тренировки для всех желающих. Без матери остались дети - 14-летняя Ксения и Лада, 2 года.